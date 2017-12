Un important djihadiste français arrêté

Plusieurs Français, djihadistes présumés, ont été interpellés récemment dans le nord de la Syrie, a indiqué mercredi une source proche du dossier, confirmant une information de LCI. Parmi ces hommes figure Thomas Barnouin, membre d'une nébuleuse où a gravité Mohamed Merah, qui avait tué en 2012 sept personnes dans le sud-ouest de la France.

INFO TF1 - L'une des figures de la "mouvance Merah" arrêtée en Syrie https://t.co/VrHeDk3NAm pic.twitter.com/X3E0oeHRWO — LCI (@LCI) 27 décembre 2017

Selon la chaîne de télévision, trois djihadistes français ont été arrêtés par les forces kurdes le 17 décembre dans la région d'Hassaké, près de la frontière irakienne. «Il y en a plus de trois», a-t-on dit à Reuters de source proche du dossier. «Plusieurs Français ont été arrêtés dans le nord de la Syrie, près de la frontière avec l'Irak. Parmi eux figure en effet M. Barnouin».

Le parquet de Paris s'est refusé à tout commentaire et le ministère de l'Intérieur a déclaré ne disposer d'«aucune information permettant de confirmer ou d'infirmer» ces faits.

500 combattants français

Originaire d'Albi (Tarn), Thomas Barnouin, âgé d'une trentaine d'années, est présenté comme un proche des frères Merah et de Fabien et Jean-Michel Clain, qui ont revendiqué les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis dans un communiqué audio au nom de l'EI. Thomas Barnouin avait été arrêté en Syrie en décembre 2006 puis expulsé vers la France où il a été condamné à cinq ans de prison, dont un avec sursis. Il aurait regagné la Syrie en 2014.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré le 9 décembre que quelque 500 combattants français de l'EI se trouvaient encore en zone irako-syrienne.

Ils «seront faits prisonniers ou s'éparpilleront ailleurs», avait-il dit sur BFM TV. En novembre, il avait déclaré sur Europe 1 que les djihadistes français présumés arrêtés en Irak seraient jugés en Irak. (ats/nxp)