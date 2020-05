Un jet achemine en Suisse dix enfants russes en sursis

Les avions privés ont la piste pour eux

«Cela n’a rien à voir avec la crise de 2009, qui était due à une bulle spéculative sur les avions eux-mêmes, ce qui avait conduit à d’énormes surcapacités», dit Stefano Albinati, patron d’Albinati Aeronautics. «Cette fois c’est tout le ciel qui reste fermé, et cela pourrait conduire les plus fragiles à fermer», ajoute ce dernier au sujet des difficultés rencontrées par une aviation d’affaires dont Cointrin est l’une des principales destinations en Europe.

En temps «normal» – par exemple entre janvier et mi-mars derniers – la piste unique de Cointrin recevait au quotidien 415 décollages ou atterrissages d’avions de ligne et cargos, selon des données fournies par Genève Aéroport. Cette fréquentation a été divisée par vingt – avec une vingtaine de mouvements quotidiens en moyenne – depuis que le trafic aérien a véritablement plongé en raison de la pandémie, le 22 [Insécable (espace définie)] mars. En avril, cette activité était même souvent limitée à… une douzaine d’atterrissages et décollages par jour, quatre lignes régulières restant en activité: Francfort, Londres, Amsterdam et Rome.



Sur le front de l’aviation d’affaires et privée, 28 mouvements par jour sont observés depuis le début de la crise, selon l’aéroport, contre 105 en début d’année, soit quatre fois moins. Résultat: en avril il y avait, selon les jours, deux, trois ou quatre fois plus de jets que d’appareils commerciaux sur la piste. «Si vous vous limitez aux seuls avions d’affaires, sans compter l’aviation privée, c’est plutôt dix fois moins de trafic», précise Stefano Albinati.



Autre indice? Saraco, qui amène le kérosène sur le tarmac, fournit aujourd’hui entre 50 000 et 60 000 litres par jour, soit moins du vingtième des 1,5 million de litres nécessaires avant la pandémie, selon Stefano Albinati.



Tout le secteur reste suspendu aux pourparlers sur la réouverture des frontières. «Les compagnies aériennes devront laisser un siège sur deux de vide, cela va faire monter le prix des billets, une partie des petites destinations ne seront pas rouvertes. Il y a une carte à jouer pour les exploitants de flotte d’affaires», espère l’entrepreneur. En tout cas pour ceux qui auront survécu.



