Un kangourou boxe trois personnes

Trois membres d'une même famille ont été blessés en Australie par un kangourou qui a finalement battu en retraite sous des coups de pelle.

Linda Smith, 64 ans, a été blessée au poumon, aux côtes et a dû être opérée dimanche, au lendemain de l'attaque survenue dans sa propriété de la région de Sarling Downs, dans l'Etat du Queensland (nord-est).

Elle et son mari Jim nourrissaient chaque soir une trentaine de kangourous et wallabies dans leur propriété, les animaux sauvages étant confrontés à des pénuries de nourriture en raison de la sécheresse qui frappe le pays.

A woman has suffered a collapsed lung, broken ribs and other internal injuries after being attacked by a kangaroo at Cypress Garden on the Darling Downs, west of Brisbane.https://t.co/9zR8jdqRUT pic.twitter.com/nXO05BtNbk