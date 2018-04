Un limogeage tentant mais risqué pour Trump

La Maison Blanche parle un peu vite en affirmant que Donald Trump a le pouvoir de limoger le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle 2016.

Durant près d'un an, le président américain s'est gardé de critiquer le super enquêteur, ancien grand patron respecté du FBI où il avait été nommé en 2001 par George W. Bush.

M. Trump ne retient désormais plus ses coups. Dans un tweet mercredi, il a nommément accusé le procureur spécial d'avoir détérioré les relations américano-russes par ses investigations «aiguillées par les démocrates».

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!