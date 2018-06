Un livreur de pizza clandestin sauvé de l'expulsion

Un juge américain a bloqué temporairement l'expulsion d'un clandestin équatorien qui avait été arrêté début juin alors qu'il livrait une pizza dans une base militaire à New York, ont indiqué dimanche les médias américains.

L'affaire avait suscité la colère des organisations de défense des immigrés clandestins, alors que l'administration Trump a fait de la lutte contre l'immigration illégale une priorité.

Delivering pizza is not a risk to public safety. New York City will continue paying to provide immigration legal services to Pablo and we will do all we can to keep him here with his family. https://t.co/yDwFTsA6Wa