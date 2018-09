Un manifestant tué à Managua, cinq blessés

Un opposant au président nicaraguayen Daniel Ortega qui manifestait dimanche à Managua a été tué et au moins cinq autres manifestants ont été blessés, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Max Murillo, a été victime de «tirs croisés», selon un communiqué de la police, qui attribue sa mort aux manifestants.

Ceux-ci réclamaient la libération de centaines d'opposants arrêtés et la démission de Daniel Ortega et de son épouse et vice-présidente Rosario Murillo lorsque le cortège a été attaqué par des personnes armées et des policiers anti-émeutes, selon les journalistes de l'AFP sur place.

«Les paramilitaires de Daniel Ortega m'ont blessé d'une balle», a déclaré à l'AFP un manifestant âgé de 41 ans. Touché au bras, l'homme, qui était soigné dans une église du quartier Las Américas dans l'est de Managua, a souhaité ne pas révéler son identité. «Ils tiraient à vue, ce sont les paramilitaires. Ils m'ont blessé au cou, près de l'épaule», a déclaré à l'AFP Bryan García, âgé de 15 ans.

«Ce sont les groupes (de paramilitaires) et les policiers anti-émeutes qui nous ont tiré dessus», a renchéri un autre manifestant qui s'est réfugié dans l'église lorsque la fusillade a commencé.

Un journaliste, Winston Potosme de la télévision privée «100% Noticias» a été blessé au bras, tandis qu'une femme a été frappée et une autre blessée grièvement à la poitrine alors que le cortège était dans un autre quartier. (afp/nxp)