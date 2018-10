Un médecin des réfugiés à Nauru est limogé

La médecin-chef chargée par l'Australie de soigner les demandeurs d'asile et réfugiés de Nauru, dans le Pacifique, a été limogée, a annoncé son employeur alors que Canberra tentait de faire pièce aux critiques contre ses camps de rétention controversés.

La société privée chargée par le gouvernement australien de fournir des soins médicaux aux migrants relégués par Canberra dans cette minuscule nation du Pacifique a déclaré que la médecin allait quitter l'île mercredi.

«La médecin-chef de l'IHMS a été démise de ses fonctions (mardi) pour avoir violé le règlement du Centre régional» de rétention, a déclaré à l'AFP la compagnie, l'International Health and Medical Services.

D'après le groupe de médias Australian Broadcasting Corporation, il s'agit de Nicole Montana. Elle a été arrêtée par la police mardi soir après avoir pris la photo d'un enfant qu'elle était en train de soigner, ce qui est interdit par le règlement.

Conditions draconiennes

Les ONG ne cessent de dénoncer la politique d'immigration draconienne de l'Australie.

Depuis 2013, Canberra, qui dément tout mauvais traitement, refoule systématiquement en mer tous les bateaux de clandestins, originaires pour beaucoup d'Afghanistan, du Sri Lanka et du Moyen-Orient.

Ceux qui parviennent à passer à travers les mailles du filet sont envoyés dans des îles reculées du Pacifique. Canberra argue qu'il sauve ainsi des vies en dissuadant les migrants d'entreprendre un périlleux voyage. Les arrivées de bateaux, qui étaient quasiment quotidiennes, sont aujourd'hui rarissimes.

Un journaliste de l'AFP est parvenu récemment à rentrer dans les camps de rétention éparpillés sur l'île, constatant que de nombreuses personnes étaient désespérées, témoignant de tentatives de suicide, y compris d'enfants.

Mental au plus bas

L'ONG Médecins sans frontières a récemment reçu l'ordre du gouvernement de Nauru de cesser les soins dispensés à ceux souffrant de problèmes psychiatriques.

One Of Médecins Sans Frontières' Patients On Nauru Says His Doctor Was His Friend And Witness pic.twitter.com/2A0Z2FKFTO