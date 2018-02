Un millier de mineurs sont bloqués sous terre

Les opérations de secours se poursuivaient tard jeudi soir dans une mine d'Afrique du Sud pour tenter de remonter au plus vite un millier de mineurs, apparemment tous sains et saufs, bloqués depuis vingt-quatre heures sous terre faute d'électricité.

Cette panne, consécutive à un violent orage, a provoqué l'arrêt des ascenseurs et empêché dans la matinée la remontée de l'équipe de nuit de la mine de Beatrix, près de la ville de Welkom (centre), propriété de la compagnie Sibanye Gold.

[BREAKING] Over 1000 miners are trapped underground at #Sibanye 's Beatrix Mine in the Free State after a storm knocked out power.

«Nous avons encore 955 employés au fond», a déclaré jeudi soir à l'AFP son porte-parole, James Wellsted. «Ils sont regroupés dans une zone sûre où la ventilation fonctionne. Nous leur fournissons de l'eau et de la nourriture», a poursuivi M. Wellsted, «pour l'instant tout le monde va bien».

La région de Welkom a été frappée tard mercredi soir par un violent orage qui a provoqué la chute de plusieurs pylônes électriques et coupé les deux lignes qui alimentent la mine. Les techniciens de la compagnie nationale d'électricité Eskom sont parvenus à en rétablir une quelques heures après, permettant ainsi de remettre en service un ascenseur et de remonter à la surface 272 employés, selon M. Wellsted. Mais leurs efforts se sont jusque-là avérés vains pour rétablir le courant au puits numéro 3, au fond duquel restaient coincés 955 de leurs collègues.

#SibanyeGold says a team of 70 mine rescue workers has been assembled and placed on standby in case Eskom fails to restore power to its Beatrix Mine. HM pic.twitter.com/TWZOratyrz