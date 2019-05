Un million d’espèces menacées attendent l’action des États

C’est une de ces grands-messes où les mondes scientifique et politique se donnent la main pour interpeller l’humanité. Après le GIEC, créé en 1988 à l’initiative de Ronald Reagan et Margaret Thatcher pour documenter l’évolution climatique, voici l’IPBES qui devra en faire autant sur l’évolution de la biodiversité. Créé en 2012 sous l’égide de l’ONU, cette «Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques» a rendu lundi à Paris son premier rapport, et le moins qu’on puisse dire est qu’il est alarmant.

Sur les 8 millions d’espèces végétales ou animales présentes sur terre, 1 million sont menacées d’extinction, selon l’IPBES, et pour une grande partie le danger pourrait se concrétiser dans les décennies à venir. «La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine et le taux d’extinction des espèces s’accélère, provoquant dès à présent des effets graves sur les populations», affirme le rapport, rédigé par 145 experts de 50 pays qui ont analysé plus de 15 000 références scientifiques.

«Après ce rapport, personne ne pourra dire que nous ne savons pas que nous sommes en train de dilapider un patrimoine commun», a résumé Audrey Azoulay, la directrice générale de l’Unesco, qui abritait la conférence de presse. Le rapport lui-même fait l’objet d’une synthèse qui a été négociée la semaine passée entre les scientifiques et des diplomates représentant 132 pays, ce qui a débouché sur un accord signé samedi à 3 heures du matin.

Le G7 et la COP15 décideront

Ainsi le document servira de base à des propositions d’action qui devraient être décidées lors du sommet du G7 cet été à Biarritz, et plus encore l’année prochaine, lors de la COP15 qui se tiendra en Chine. Cette publication de l’IPBES est donc la première étape d’une intense activité diplomatique qui ne fait que commencer. «Avec ce rapport, nous voulons transmettre un message d’espoir au monde, a relevé Anne Larigauderie, secrétaire générale de l’IPBES: nous n’avons pas perdu la bataille, et si on lui en donne la possibilité, la nature pourra reprendre ses droits.

Car la nature a vu ces droits effroyablement rétrécis. Selon le rapport, 75% de la surface terrestre sont «sévèrement altérés» par les activités humaines, et 40% des océans. Au niveau mondial, 87% des zones humides ont disparu depuis le XVIIIe siècle. L’agriculture et l’élevage occupent plus du tiers des terres du globe et accaparent 75% des ressources en eau douce. La pêche aussi exerce une pression énorme: en 2015, 33% des stocks de poissons marins ont été surexploités, 60% ont été pêchés à la limite de la durabilité et 7% seulement en dessous de cette limite, ce qui assure une reproduction confortable…

Cinq facteurs contribuent à cette menace qui pèse sur la biodiversité. Dans l’ordre, c’est d’abord l’utilisation des terres, notamment par les activités humaines dont l’agriculture et la déforestation; ensuite il y a l’exploitation directe des ressources par la pêche et la chasse; puis le changement climatique joue un rôle croissant, qui pourrait devenir primordial si le réchauffement n’est pas contenu; enfin les deux derniers facteurs sont la pollution et les espèces invasives, qui jouent un rôle non négligeable dans l’affaiblissement des espèces autochtones.

Impliquer la finance

Cette multiplicité de facteurs où la pollution ne joue en définitive qu’un rôle parmi d’autres conduit Robert Watson, chimiste britannique et président sortant de l’IPBES, à prôner une action qui déborde le secteur environnemental et inclut l’agriculture, les transports, «et surtout la finance». «Les systèmes financiers doivent arrêter de se fixer sur la croissance du PIB et celui-ci doit intégrer le capital naturel, social et humain», affirme-t-il. Il dénonce aussi «les subventions délétères» dans le domaine de l’agriculture, des transports et de l’énergie, qui encouragent à la production plutôt que d’inciter à des pratiques propres. «Mais beaucoup de gens vont s’y opposer, car cela va contre leurs intérêts privés», lâche-t-il en guise d’avertissement.

Cette petite phrase qui tombe sommairement ne fait qu’esquisser l’ampleur des résistances, à coup sûr considérables. Car s’il est facile de s’accorder sur le constat, les solutions sont infiniment plus douloureuses. «Quand on protège l’environnement, souvent les emplois sont transférés ailleurs et c’est un arbitrage tragique», a reconnu un des chercheurs présents lors de la conférence de presse. D’où l’intérêt de définir des standards minimaux qui s’imposeraient partout. C’est le travail des politiques – il ne fait vraisemblablement que commencer…

(24 heures)