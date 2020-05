Un mort après un séisme près de Téhéran

Un tremblement de terre de magnitude modérée a fait un mort et été ressenti dans la nuit de jeudi à vendredi à Téhéran, provoquant des mouvements de panique dans la capitale iranienne. La secousse qui a duré plusieurs secondes a été ressentie par plusieurs journalistes de l'AFP.

Le séisme de magnitude 4,6 s'est produit à 0H48 (22H18 en Suisse) près de la ville de Damavand, à environ 55 kilomètres à l'est de Téhéran, a indiqué l'Institut américain d'études géologiques (USGS). L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à une profondeur de 5,6 km, à 25 km au sud du mont Damavand, une montagne volcanique abritant le sommet le plus haut d'Iran.

Une des zones sismiques les plus actives au monde

Auparavant, le Centre sismologique euro-méditerranéen avait fait état sur Twitter d'une magnitude de 4,8. Rapidement après la secousse, de nombreux habitants de Téhéran sont sortis de chez eux conformément aux règles de sécurité à observer en pareil cas. L'Iran se trouve dans une des zones sismiques les plus actives au monde.

Worried about aftershocks people leave their homes in Tehran and spill out into the streets & parks. Also long queues reported at gas stations. There is always a fear in Iran that the next earthquake could be the big one. pic.twitter.com/d1QRDD7s3f