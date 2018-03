Un musée vend un trésor pour assurer son avenir

Le musée de Rio de Janeiro espère obtenir 25 millions de dollars en cédant «No.16», une toile de Pollock, qui lui avait été donnée en 1954 par Nelson Rockfeller - alors président du MoMA de New York, et qui fut plus tard vice-président des Etats-Unis.

L'organisme public brésilien en charge des musées, l'IBRAM, s'est dit «surpris» par cette mise en vente, et a demandé au MAM d'y renoncer, afin de préserver le patrimoine des musées nationaux. Il a suggéré de réfléchir à une solution alternative pour faire face aux «profondes difficultés financières» auxquelles sont confrontés les musées brésiliens. Le ministère de la culture, en revanche, a salué la décision du MAM, à même, selon lui, de rendre l'institution carioca «moins vulnérable aux crises et moins dépendante des donations et du sponsoring».

El @MAM_Rio venderá la pintura "No. 16" de Jackson Pollock para asegurar su autosostenibilidad https://t.co/uN5Z4ZDDED pic.twitter.com/9SH6rgIsRj — El Universal Cultura (@Univ_Cultura) 20 mars 2018

La mégapole de Rio est confrontée depuis les jeux Olympiques de 2016 à une forte crise économique, due principalement à la baisse des cours du pétrole et à la récession qui a frappé le pays entre 2015 et 2016. (ats/nxp)