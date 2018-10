Un nouveau bateau humanitaire en patrouille

Un nouveau bateau humanitaire, battant pavillon italien, est en route pour patrouiller au large de la Libye, a annoncé jeudi l'ONG allemande Sea-Watch, l'un des partenaires de ce projet. Il a été affrété par plusieurs associations.

The #MareJonio is on its way! In cooperation with #Mediterranea we are back at sea, to keep a sharp lookout and to challenge the European policy of letting people drown. Updates will follow here soon. pic.twitter.com/gHPaOQTbfO