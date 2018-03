Un nouveau colis piégé fait deux blessés au Texas

Deux personnes ont été blessées dimanche soir par un colis piégé dans une maison d'Austin (Texas), la quatrième explosion mystérieuse à frapper la ville ce mois-ci, a annoncé la police.

Cette explosion est survenue quelques heures après un appel à l'auteur ou aux auteurs des précédentes attaques qui ont fait deux morts et plusieurs blessés dans la capitale texane. La police suit la piste de crimes racistes.

Le service des urgences médicales du comté a expliqué sur Twitter avoir transporté à l'hôpital deux hommes sérieusement blessés, âgés chacun d'une vingtaine d'années, après des informations faisant état d'une explosion vers 20H30 (01H30 GMT lundi).

La police n'a pas fourni de précisions sur les deux blessés. Les précédents colis piégés ont tué deux Afro-Américains, un homme de 39 ans le 2 mars et un jeune homme de 17 ans le 12 mars, et grièvement blessé une femme hispanique âgée de 72 ans le 12 mars.

«Restez chez vous jusqu'à ce que nous puissions juger que ce quartier est sécurisé», a déclaré dimanche soir lors d'une conférence de presse après l'explosion le chef de la police d'Austin, Brian Manley. «Ce ne sera pas avant qu'il fasse jour, au minimum», a-t-il précisé.

I am asking our community to pay close attention to any suspicious device whether it be a package, a bag, a backpack or anything that looks out of place, DO NOT approach it! Call 9-1-1 immediately! Also remember DO NOT move, touch or open unexpected/suspicious packages! pic.twitter.com/jvyVB5I7SX