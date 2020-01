Un nouveau coronavirus apparaît en Chine

Une pneumonie d'origine inconnue qui a affecté 59 personnes dans le centre de la Chine est due à un nouveau coronavirus (la famille de virus qui comprend notamment le Sras), a annoncé jeudi la presse officielle. Depuis Genève, l'OMS avait affirmé mercredi qu'un nouveau coronavirus pouvait être à l'origine de l'épidémie apparue le mois dernier dans la grande ville de Wuhan (11 millions d'habitants).

Une équipe d'experts «a établi de manière préliminaire» qu'un nouveau type de coronavirus était responsable de la maladie, a déclaré le chercheur Xu Jianguo, de l'Académie chinoise d'ingénierie, cité par l'agence de presse Chine nouvelle. «Un total de 15 cas positifs au nouveau type de coronavirus a été détecté», a précisé Xu Jianguo, chef de l'équipe d'experts qui a étudié le pathogène.

Latest news from state CCTV (China Central Television) news about the identity of the Wuhan pueminia cluster. A new form of #coronavirus is confirmed with sequencing and electron microscope. (via BJNEWS/???, 09/01/2020). Reference below. @arambaut @MackayIM

Les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus qui peuvent provoquer des maladies le plus souvent bénignes chez l'homme, mais certains d'entre eux comme le Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) ou le Mers (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient) ont entraîné de graves épidémies.

Les autorités chinoises ont déjà écarté une réapparition du Sras, qui avait durement frappé le pays en 2003: cette maladie respiratoire hautement contagieuse avait à l'époque gagné de nombreux pays. Elle avait fait près de 800 morts, en majorité sur le territoire chinois.

Le dernier bilan officiel de l'épidémie de Wuhan fait état de 59 personnes contaminées, chez qui la maladie s'est déclarée entre le 12 et le 29 décembre, dont sept gravement atteintes, les autres étant dans un état stable. Huit autres patients, guéris, ont été autorisés à quitter l'hôpital, a annoncé Chine nouvelle mercredi.

CCTV: cause of Wuhan pneumonia is a new type of Coronavirus, according to preliminary tests by 9pm on January 7 by mainland experts.



They have got the virus from a patient and detected the full genetic sequence. pic.twitter.com/L5oWhGGZ9i