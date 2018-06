Un obus de la 2de guerre mondiale désamorcé

Le service de déminage de l'armée belge, connu sous l'acronyme SEDEE, a neutralisé l'obus dans la nuit de vendredi à samedi, a détaillé l'aéroport dans un communiqué.

Ce dernier avait été découvert au cours de travaux d'excavation sur l'un des tarmacs «à distance de sécurité des bâtiments et des opérations pour les passagers», a ajouté l'aéroport, soulignant qu'il ne présentait donc aucun danger pour les usagers ni aucune menace pour le trafic aérien. Les travaux avaient été interrompus et un périmètre de sécurité de 100 mètres avait été préventivement délimité autour du lieu de découverte de l'obus, selon l'aéroport.

