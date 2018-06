Un palace en flammes au centre de Londres

Une centaine de pompiers étaient mobilisés mercredi après-midi à Londres pour combattre un incendie qui s'est déclenché au Mandarin Oriental Hotel, un établissement cinq étoiles situé à côté de l'ambassade de France et non loin du magasin de luxe Harrods.

«La brigade a reçu un appel à 15H55 (14H55 GMT). Des équipes de pompiers de Chelsea, Kensington, Hammersmith, Battersea et d'autres casernes de pompiers des environs ont été envoyées sur place», ont déclaré les services de pompiers de la capitale britannique.

About 100 firefighters are tackling a blaze at the Mandarin Oriental hotel in central London. Video on social media shows plumes of smoke that are visible across the city https://t.co/6H5r1VlAtN pic.twitter.com/V0RJS5FArn