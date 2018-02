Un paquebot géant livré le 23 mars

Articles en relation

Le géant des mers fait escale à Marseille France Le plus gros paquebot du monde, Harmony of the Seas, est arrivé mardi matin dans le port de Marseille, en provenance de Palma de Mallorca. Plus... 21.06.2016

Le plus gros paquebot du monde a quitté son port France Plusieurs milliers de personnes se trouvaient à Saint-Nazaire pour assister au départ du Harmony of the seas. Plus... 15.05.2016

Le plus gros paquebot du monde a été livré France Harmony of the seas a été remis jeudi à son propriétaire Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) par le chantier de construction navale STX à Saint-Nazaire. Plus... 12.05.2016

Le plus gros paquebot du monde sera prêt jeudi France L'Harmony of the seas, un gigantesque bateau de 362 mètres de long et 66 m de large, va être remis jeudi à son commanditaire. Plus... 10.05.2016