Un pilote atterrit d'urgence sans train avant

Confronté à une panne de train d'atterrissage, un pilote birman a réalisé un exploit dimanche, réussissant à poser au sol un appareil dépourvu de roues avant, a annoncé l'aviation civile.

L'atterrissage, qui n'a fait aucun blessé parmi les 89 passagers et membres d'équipage, est le second incident aérien en une semaine en Birmanie.

Le vol UB-103 de Myanmar Airlines, un Embraer-190, s'est posé à Mandalay aux alentours de 09H00 (02H30 GMT).

An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight #UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today, May 12th. No injuries reported. Video: Swee Ty (via Arkar Phyo). @jonostrower @JacdecNew @AviationSafety @SpaethFlies @AirlineFlyer pic.twitter.com/bO3cj1947L