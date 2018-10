Un policier ivre tire sur un collègue dans un aéroport

Un policier a blessé par balles un de ses collègues lors d'une «dispute alcoolisée» dans l'aéroport de Douchanbé, capitale du Tadjikistan, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur de cette ancienne république soviétique d'Asie centrale.

Un porte-parole du ministère a précisé à l'AFP qu'un officier de police, responsable des enquêtes criminelles à l'aéroport international de Douchanbé, avait tiré samedi à bout portant sur un collègue avec son pistolet.

L'incident, qui a eu lieu dans un bureau où les deux policiers s'étaient mis à boire, n'a pas affecté le fonctionnement de l'aéroport, a ajouté le porte-parole. Le policier blessé, âgé de 30 ans, a été atteint de deux balles à la jambe et à la poitrine, et transporté à l'hôpital. Les deux hommes ont été suspendus et une enquête interne a été ouverte. Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre de l'ex-URSS. (afp/nxp)