Un pont piétonnier s'écroule sur une autoroute

Un pont piétonnier donnant accès à l'université de Florida International s'est effondré jeudi à Miami sur une autoroute à six voies, selon les images des télévisions américaines. Aucune information n'était dans l'immédiat disponibles sur d'éventuelles victimes. D'après CNN, plusieurs personnes seraient toutefois décédées. Selon le porte-parole de la Florida Highway Patrol, cinq à six véhicules auraient été écrasés, mais d'autres sources évoquent huit véhicules. La police avance un premier bilan d'au moins six morts. Au moins huit personnes auraient été conduites à l'hôpital.

Les hélicoptères ont été éloignés de la zone, afin de permettre aux sauveteurs d'entendre de possibles survivants. On ignore encore les raisons de cet effondrement.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN — Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018

Installé samedi

Selon le Miami Herald, le pont de 950 tonnes avait été installé samedi et avait coûté quelque 14 millions de dollars (quelque 13,31 millions de francs). Il était encore fermé aux piétons, jeudi, au moment où il s'est effondré. L'installation visait à fournir aux étudiants de la Florida international university (FIU) un itinéraire sécurisé au-dessus de cet axe très fréquenté.

En raison des vacances de printemps, les étudiants n'avaient pas cours, selon l'AFP.

Isabella Carrasco, who witnessed bridge collapse at Florida International University, says she saw “about five or six cars crushed under the bridge” https://t.co/HbVQgXj9U3 pic.twitter.com/tkmXV20vLn — CBS News (@CBSNews) March 15, 2018

Durée de 100 ans

Ironie du sort, cette construction, installée en une matinée, avait été présentée par la FIU comme permettant de réduire les risques pour les travailleurs, les marcheurs et les conducteurs, selon le Miami Herald. D'après CNN, il était conçu pour résister à un ouragan de catégorie 5 et devait durer plus de 100 ans.

DEVELOPING: A pedestrian bridge at Florida International University collapses; 6 people injured, according to Miami-Dade fire officials https://t.co/HbVQgXj9U3 pic.twitter.com/YuLzM4gVZE — CBS News (@CBSNews) March 15, 2018

(cbx/afp/nxp)