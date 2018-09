Un prêtre se suicide dans son église

Pennsylvanie Un prêtre de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, vient d'être inculpé par la justice pour des attouchements sur mineure. Plus...

Australie Mgr Philip Edward Wilson avait couvert des actes pédophiles commis par un prêtre pédophile dans les années 1970. Plus...

Vatican L'ex-diplomate du Saint-Siège détenait plus de 40 photographies et vidéos pédopornographiques dans son téléphone. Le tribunal de la Cité du Vatican l'a sanctionné. Plus...