Un prof se retranche armé dans un lycée

Une nouvelle fusillade s'est produite mercredi dans un lycée aux Etats-Unis. Aucun élève n'a toutefois été touché ni mis en danger et un professeur a été arrêté, rapporte la police sur son fil Twitter.

Lots of traffic near convention center in Dalton. I’ve seen multiple busses the last few minutes @WRCB pic.twitter.com/X4xbY9rb3l

La fusillade s'est déroulée dans la petite ville de Dalton, dans le nord-ouest de la Géorgie. Le professeur s'était retranché dans une salle de classe, dit la police sans fournir de détails.

UPDATE: Dalton High School was evacuated after a report of gunfire inside the building. During the evacuation, one student was hurt while running. That student is being treated for an ankle injury. Photo: @thedailycitizen https://t.co/tdvdoQ9pOw pic.twitter.com/18rcfv1TGs