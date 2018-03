Un référendum sur l'avortement en mai

Un référendum sur l'avortement sera organisé le 25 mai prochain, a annoncé le gouvernement irlandais mercredi. L'avortement demeure un élément de fracture dans ce pays de tradition catholique.

L'interdiction totale de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), qui a longtemps prévalu en Irlande, n'a été levée qu'en 2013. Les avortements sont désormais autorisés, mais seulement dans les cas où la vie de la mère est en danger.

Il sera demandé aux électeurs de dire s'ils veulent supprimer le 8e amendement de la Constitution, voté en 1983 dans le but d'inscrire dans la loi fondamentale du pays le droit égal à la vie de la mère et de l'enfant à naître et si, à la place, ils autorisent le parlement irlandais à légiférer en la matière. (ats/nxp)