Un réseau de voleurs de voitures de luxe démantelé

Six personnes ont été mises en examen dans le cadre du démantèlement à Metz et dans les environs d'un réseau de voleurs de véhicules de luxe, a annoncé le parquet de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée (JIRS) de Nancy.

Interpellées le 13 septembre à Metz et dans sa région, ces six personnes sont soupçonnées d'avoir participé, depuis le mois de mars 2019, à des vols dans des commerces et de véhicules de luxe, en Moselle, Meurthe-et-Moselle et au Luxembourg, a indiqué le parquet dans un communiqué.

«Les premiers éléments de l'enquête ont mis en exergue l'existence d'une équipe de malfaiteurs organisés, agissant sur une zone géographique s'étendant du Luxembourg aux Pyrénées orientales, un des véhicules volés ayant été retrouvé incendié dans la région de Perpignan», selon ce communiqué.

L'opération qui a conduit à leur interpellation, impliquant des antennes RAID de Nancy et Strasbourg et des équipes cynophiles de la région de gendarmerie Grand Est, «a mobilisé plus de 70 militaires et fonctionnaires locaux et permis la saisie de 9 véhicules haut de gamme, dont 6 volés, de matériels de confection de plaque d'immatriculation et de gravage, de 16 valises de programmation auto et de 11.000 euros en numéraire», poursuit le communiqué.

Plus de 200 munitions et 700 g d'herbe de cannabis ont également été saisis au cours de cette opération. Le préjudice global est provisoirement estimé à 700 000 euros. Cinq de six personnes mises en examen ont été placées en détention provisoire, la dernière sous contrôle judiciaire. (afp/nxp)