Un séisme de 6,1 au large des côtes de l'Indonésie

L'épicentre du tremblement de terre se situe dans la mer de Seram, à 194 kilomètres au nord-ouest d'Ambon, capitale de la province de Maluku, et à 11,9 kilomètres de profondeur, selon l'USGS.

«Le séisme n'a pas le potentiel pour provoquer un tsunami. Je suis toujours en train de collecter des informations sur des dégâts et victimes», a affirmé Mochammad Riyadi, de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique indonésienne (BKMG).

«Il n'y a pas de dégâts chez nous et je ne pense pas qu'il y en ait à cause du séisme», a confié Hentithu, un résident de Namlea, petite ville sur l'île de Buru, la terre la plus proche à une cinquantaine de kilomètres au sud de l'épicentre.

Des habitants d'Ambon, ville de 330'000 habitants, ont eux aussi affirmé n'avoir été que peu touchés par les secousses.

Plus tôt lundi, un séisme de 7,5 avait frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont toutes deux situées sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques, source d'une fréquente activité sismique et volcanique. (afp/nxp)