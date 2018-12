Un tremblement de terre a eu lieu à 4h59 heure locale (9h59 suisse) à 12 km au nord-est de Valencia, dans l'Etat de Carabobo (nord) et à 9,4 km de profondeur, selon la Fondation vénézuélienne d'enquêtes sismologiques (Funvisis).

L'Institut américain de géophysique (USGS) l'a mesuré à une magnitude de 5,6. Le séisme a été ressenti dans les états d'Aragua, Miranda, Carabobo, Cojedes, Lara, Trujillo, Táchira et Mérida, selon des utilisateurs du réseau social Twitter.

Un séisme ressenti à Caracas et dans plusieurs états du Venezuela https://t.co/mtRP4x6mQU — Sudpresse (@sudpresseonline) 27 décembre 2018

A Caracas, la capitale du pays, les habitants sont descendus des immeubles après la secousse, qui a été suivie d'au moins trois répliques, dont la plus importante a atteint une magnitude de 4,5. Plus tôt dans l'année, le 21 août, un fort séisme d'une magnitude de 7,3 selon les mesures l'USGS avait frappé le Venezuela et Trinité-et-Tobago, suscitant la panique parmi la population mais ne causant ni victime ni dégât majeur.

Ce tremblement de terre, dont la magnitude avait d'abord été enregistrée à 6,3 par la Funvisis et corrigée à 6,9 par la suite, est jusqu'ici le plus fort enregistré au Venezuela. (ats/nxp)