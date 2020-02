Un soldat tue «de nombreuses» personnes

Un soldat thaïlandais a tué samedi «de nombreuses» personnes à l'arme automatique, à Korat, une localité au nord-est de Bangkok, a annoncé un porte-parole de la police.

«Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur d'innocentes victimes dont beaucoup ont été blessées ou tuées», a déclaré ce porte-parole. Les medias locaux ont évoqué au moins 12 morts.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

A video shows the rogue Thai Army soldier who has committed a mass shooting in Khorat, shooting at a motorcyclist and drivers #Thailand #shooting pic.twitter.com/k1T0qXgucx — Reality Index (@Reality_Index) February 8, 2020

At least 12 killed after soldier opens fire in shopping centre in Thailand https://t.co/1B0BRPOW8Y via @MetroUK — islandives (@islandives) February 8, 2020

(afp/nxp)