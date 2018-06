Un suspect arrêté dans le meurtre de XXXTentacion

Un homme suspecté d'être l'auteur du meurtre du rappeur XXXTentacion en Floride a été arrêté, ont annoncé les autorités locales jeudi.

Dedrick Williams, 22 ans, a été arrêté mercredi à Pompano Beach, au nord de Miami. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour homicide volontaire.

Selon le mandat d'arrêt, Dedrick Williams a tiré sur le rappeur floridien XXXTentacion, 20 ans, alors que ce dernier sortait d'un magasin de motos dans la ville de Deerfield Beach, près de Miami, lundi. «Les enquêteurs sont à la recherche d'autres suspects, l'enquête continue», a précisé le bureau du shérif du comté de Broward sur Twitter.

La jeune star du rap a été tuée alors qu'un sac de luxe a été volé de sa voiture.

Sur ses comptes Facebook et Instagram, le suspect se mettait souvent en scène avec des liasses de dollars. «Faut pas m'énerver sinon attention à ce qui va t'arriver», a-t-il écrit sur Facebook peu avant son arrestation mercredi. Sa relation avec XXXTentacion, de son vrai nom Jahseh Onfroy, n'est pas clairement établie.

