Un suspect des attentats du 21 avril a été arrêté

L'organisation internationale de coopération policière Interpol a annoncé vendredi l'arrestation et l'extradition de l'un des responsables présumés des sanglants attentats du 21 avril au Sri Lanka. Perpétrés sur huit sites différents, ils ont fait 258 morts et près de 500 blessés.

