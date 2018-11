Un tableau de Renoir dérobé avant sa vente

Un petit tableau de l'impressionniste français Auguste Renoir a été dérobé dans une grande maison d'enchères du centre de Vienne, a annoncé mercredi la police locale, qui recherche trois suspects.

L'oeuvre représentant un paysage de bord de mer devait passer sous le marteau mercredi mais il a disparu depuis lundi après-midi, selon la même source. Sa valeur est estimée entre 120'000 et 160'000 euros.

