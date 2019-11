Un témoin clé renforce l'accusation contre Trump

Les premières auditions de la procédure de destitution visant Donald Trump ont débuté mercredi au Congrès américain. Dans une salle comble, le plus haut diplomate américain en Ukraine a apporté mercredi de nouveaux éléments renforçant les soupçons contre le président.

William Taylor a été choisi par les démocrates pour ouvrir le bal des auditions au côté d'un autre diplomate de carrière, George Kent, haut responsable du département d'Etat spécialiste de l'Ukraine. M. Taylor, l'ambassadeur américain de facto à Kiev, a rapporté que Donald Trump «s'intéressait» davantage à l'ouverture d'une enquête sur son rival démocrate Joe Biden en Ukraine qu'à la situation dans ce pays.

Sous serment, il a surpris en déclarant avoir appris ces derniers jours que l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, avait fait cette déclaration le 26 juillet, juste après avoir discuté avec le président.

Ambassador William Taylor detailed a previously unknown phone call involving President Trump, potentially adding to the Democrats’ case that the president put his own interests above the nation’s, @RussellBerman writes. https://t.co/tBDyTPnzTJ

Pays déchiré

MM. Taylor et Kent ont pris soin de souligner qu'ils n'avaient pas de parti pris politique, ayant servi aussi bien sous des présidents républicains que démocrates. Mais, signe de la profonde division déchirant le pays autour de cette procédure exceptionnelle, les républicains se sont attachés à mettre en doute leur crédibilité.

Les démocrates soupçonnent le locataire de la Maison Blanche d'avoir abusé de ses pouvoirs en demandant à Kiev d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la prochaine présidentielle, et son fils Hunter, qui a été employé par une compagnie gazière ukrainienne.

Forts de leur majorité à la Chambre des représentants, ils ont ouvert fin septembre une enquête pour constituer un dossier de mise en accusation ('«impeachment»). Dénonçant une «chasse aux sorcières», Donald Trump a affirmé être «trop occupé» pour regarder les auditions du Congrès.

Avant lui, seuls trois présidents américains ont été visés par une procédure de destitution. Aucun n'a été démis de ses fonctions.

«Campagne de calomnies»

Cette procédure est une «campagne de calomnies», s'est insurgé le numéro deux républicain de la commission du Renseignement, en charge des investigations, Devin Nunes. Il a accusé les démocrates de vouloir «annuler» la victoire surprise de M. Trump en 2016.

Le cadre de l'enquête est clair, a assuré le démocrate Adam Schiff, président de la commission: M. Trump «a-t-il invité l'Ukraine à s'ingérer dans nos élections?» A-t-il commis un «abus de pouvoir» ?, a énuméré le démocrate, qui cherche à donner une tonalité solennelle à cette procédure, en déléguant notamment mercredi une bonne partie de son interrogatoire à un enquêteur parlementaire professionnel.

This impeachment inquiry aims to answer a simple, yet deeply troubling question:



Did the president invite or coerce a foreign nation to interfere in our election for his own political gain?



If the answer is yes, what we do now will have a lasting impact on our democracy. pic.twitter.com/Td0PoCPWMw