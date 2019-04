Un train déraille et percute une maison: 6 morts

Un train de marchandises a déraillé dans le centre de la Chine avant de défoncer une maison, tuant deux de ses occupants ainsi que quatre employés qui se trouvaient à bord du convoi, ont rapporté vendredi les autorités locales.

Des images spectaculaires prises par un drone montrent la locomotive et 14 wagons entassés en accordéon en contrebas de la voie ferrée, aux pieds d'un bâtiment en partie défoncé.

Le convoi de 25 wagons, qui transportait du minerai d'aluminium, est sorti de la voie de garage sur laquelle il circulait vers 22h jeudi (14h GMT) à Gongyi, dans la province du Henan, a précisé la commune sur les réseaux sociaux.

Tous les corps des six personnes portées disparues jeudi soir ont été retrouvées vendredi à l'aube.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l'accident.

4 people were found dead, 2 remain missing after a freight train derailed in Gongyi, Henan Province on Wednesday night. https://t.co/PpiKDFE742 pic.twitter.com/WVl8yvEwAA