Un tremblement de terre fait plus de 700 blessés

Plus de 700 personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement, à la suite du séisme qui a frappé dimanche soir l'ouest de l'Iran sans causer de dégâts majeurs, selon un nouveau bilan publié lundi par la télévision d'État iranienne.

More than 630 people were injured after an earthquake measuring 6.4 on the Richter scale struck western #Iran near the border with Iraq on Sunday nighthttps://t.co/mOUswRGihG pic.twitter.com/bF8zugsnI1