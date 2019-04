Un véhicule blindé fonce sur les manifestants

Un véhicule blindé a foncé mardi sur un groupe de personnes qui manifestaient à Caracas en soutien aux militaires soulevés contre le président vénézuélien Nicolas Maduro, selon des images diffusées sur des chaînes locales et étrangères.

Le blindé a chargé sur un groupe de manifestants qui protestaient devant La Carlota, la base aérienne d'où l'opposant Juan Guaido a annoncé dans la matinée le ralliement de militaires à sa cause.

Un soldat vénézuélien fidèle au président Nicolas Maduro a été blessé par balle mardi au cours du soulèvement de militaires en soutien au chef de l'opposition Juan Guaido, a annoncé le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino.

«Je dénonce la violente agression dont a été victime le colonel Yerzon Jimenez Baez (...), blessé par balle à la hauteur du cou sur l'autoroute Francisco Fajardo», face à la base aérienne de La Carlota à Caracas, d'où Juan Guaido a annoncé le ralliement à sa cause d'un groupe de militaires, a déclaré le ministre sur Twitter. Il a désigné comme responsables «les dirigeants politiques de l'opposition».

Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, entouré de militaires, a appelé mardi dans un message vidéo au lancement de la «dernière phase» en vue de libérer le pays. Le président Nicolas Maduro a répliqué que cette «tentative de putsch» serait matée.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 avril 2019

Dans cette vidéo diffusée sur Twitter, Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis, a également annoncé avoir reçu le soutien de «soldats courageux». Selon les médias locaux, il aurait lancé son appel depuis la base militaire de La Carlota.

Il est apparu au côté d'un autre opposant, Leopoldo Lopez, qui a déclaré avoir été «libéré» par des militaires pro-Guaido alors qu'il se trouvait assigné à résidence. Le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, a cependant assuré sur Twitter que la situation était à la «normale» dans les casernes.

«Coup d'Etat»

Le gouvernement vénézuélien a dénoncé mardi une «tentative de coup d'Etat». Un peu plus tôt, le chef de l'opposition Juan Guaido avait affirmé avoir reçu le soutien d'un groupe de «soldats courageux».

«En ces instants nous sommes en train d'affronter et de neutraliser un groupe réduit de traîtres au sein des effectifs militaires, qui se sont positionnés sur l'échangeur d'Altamira pour promouvoir un coup d'Etat», a affirmé sur Twitter le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez. Il a évoqué une «tentative» de coup d'Etat et accusé la «droite putschiste».

Un haut responsable du camp du président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé mardi à un rassemblement devant le palais présidentiel de Miraflores à Caracas, après les déclarations de l'opposant Juan Guaido affirmant avoir le soutien de «soldats courageux».

«Nous appelons le peuple à rester en alerte maximale pour, avec les glorieuses Forces armées nationales bolivariennes, défaire la tentative de coup d'Etat et préserver la paix», a -t-il ajouté.

Eviter toute «effusion de sang»

Un fidèle du président Nicoals Maduro, Diosdado Cabello, a appelé les partisans du pouvoir à un rassemblement au palais présidentiel de Miraflores à Caracas.

«Ils ne vont pas y arriver. Nous sommes déjà déployés et lançons un appel à tout le peuple de Caracas : venez à Miraflores. Nous verrons ce qu'ils sont capables de faire contre notre peuple», a déclaré Diosdado Cabello, président de l'assemblée constituante dominée par le camp chaviste, sur la chaîne de télévision publique VTV.

A Madrid, le gouvernement espagnol a appelé à éviter toute «effusion de sang» au Venezuela. «Nous appuyons un processus démocratique pacifique» et appelons «à la convocation immédiate d'élections», a déclaré la porte-parole du gouvernement Isabel Celaa.

«La solution (à la crise) au Venezuela doit venir d'un mouvement pacifique (...). L'Espagne ne soutiendra jamais un coup d'Etat militaire», a-t-elle ajouté, en précisant que le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez suivait la situation de «très près».

Soutien US et colombien

Les Etats-Unis ont affiché mardi leur soutien au peuple vénézuélien dans sa «quête de liberté», réaffirmant leur appui sans faille à l'opposant Juan Guaido.

«Aujourd'hui, le président par intérim Juan Guaido a annoncé le début de l'Opération Liberté», a tweeté le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. «Le gouvernement américain soutient pleinement le peuple vénézuélien dans sa quête de liberté et de démocratie», a-t-il ajouté.

Le président colombien Ivan Duque a quant à lui appelé mardi l'armée vénézuelienne à rejoindre le chef de l'opposition Juan Guaido.

«Nous lançons un appel aux soldats et au peuple du #Venezuela pour qu'ils se placent du bon côté de l'histoire et rejettent la dictature et l'usurpation» du pouvoir par le président Nicolas Maduro, écrit le chef de l'Etat colombien de droite sur son compte Twitter.

(ats/nxp)