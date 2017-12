Une Femen tente de kidnapper l'enfant Jésus

Une militante du groupe des Femen a tenté lundi de s'emparer de la statuette de l'enfant Jésus dans la crèche installée sur la place Saint-Pierre à Rome. Mais elle en a finalement été empêchée par un gendarme.

«God is woman»

La jeune femme, seins nus, a sauté par dessus les barrières de sécurité en criant «God is woman» (Dieu est femme), slogan qu'elle avait aussi peint sur son dos. Elle a été arrêtée dans son élan avant de pouvoir se saisir du santon, a rapporté un photographe de l'agence de presse Reuters présent sur les lieux.

La vidéo de l'intervention

Action similaire

Il y a trois ans, là aussi le jour de Noël, une action similaire par une autre militante Femen l'avait vue brandir la statuette de Jésus à bout de bras avant d'être interpellée.

Le mouvement féministe Femen, né en Ukraine, s'oppose à l'Eglise catholique accusée de privilégier le patriarcat et d'être rétrograde en matière des droits des femmes. Ses militantes choisissent généralement des lieux symboliques pour mener leurs actions.

@Femen_France: 'Virgin Mary breaks the silence. #femen #????? triple attack in … pic.twitter.com/fJJvkAQTGC, see more https://t.co/XDAFBJ5qi2