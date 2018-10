Une ONG s'excuse auprès de fillettes violées

Une ONG américaine respectée opérant au Liberia a présenté ses excuses samedi pour les viols incessants de jeunes filles dans une école qu'elle dirigeait. Les victimes étaient censées échapper à une vie d'exploitation sexuelle.

«Nous sommes profondément, immensément désolés», a écrit l'association More Than Me sur son site en réaction aux révélations du site d'investigations américain «ProPublica» dans une longue enquête également publiée par le magazine «Time».

An American charity, More Than Me, opened a school for vulnerable girls in Liberia.



One girl would tell authorities that rape at the school began on its first day.



