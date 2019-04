Une agente russe écope de 18 mois de prison

Moscou dénonce des accusations «totalement inventées»

La Russie a dénoncé vendredi la condamnation comme une «tâche honteuse» sur le système judiciaire américain, basée sur des accusations «fabriquées de toutes pièces».



«Les accusations portées contre elle sur une intention d'influencer les processus politiques internes aux Etats-Unis sont totalement inventées et fabriquées de toutes pièces», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, disant considérer la condamnation comme «politiquement motivée».



Maria Butina «a été contrainte de s'accuser elle-même par de dures conditions d'emprisonnement et la menace d'une énorme peine de prison», a poursuivi le ministère.



«Notre compatriote n'a été condamnée que parce qu'elle est une citoyenne russe», a ajouté le ministère, la qualifiant de «victime d'une rude confrontation entre diverses forces politiques aux Etats-Unis et d'une campagne antirusse effrénée dans l'esprit du maccarthysme».



«Cette sentence est une tâche honteuse sur le système judiciaire américain, qui a tacitement exécuté un ordre politique direct», indique encore le ministère.