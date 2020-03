Une attaque d'un temple hindou-sikh fait 25 morts

Au moins 25 civils ont été tués et huit blessés dans l'assaut contre un temple hindou-sikh du centre de Kaboul, une nouvelle attaque contre les minorités religieuses revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) en Afghanistan.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur Tariq Arian, qui a communiqué ce bilan, a également fait état de «80 civils secourus» et d'un assaillant tué. Une autre source sécuritaire haut placée a de son côté recensé 24 morts, treize blessés et trois combattants de l'EI neutralisés. «La plupart de ceux coincés à l'intérieur ont été secourus», avait auparavant précisé Tariq Arian.

Horrifying: First visuals of the barbaric terror attack inside Sikh holy Gurudwara in Kabul, Afghanistan today in which many casualties are being reported. Sikh community was holding prayers in the time of #CoronaVirus. Is this what US-Taliban peace deal was about? Tragic. pic.twitter.com/ktxjJ8Tfsq