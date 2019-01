Une attaque xénophobe fait quatre blessés

Un conducteur animé de sentiments xénophobes a foncé avec sa voiture sur un groupe peu après minuit dans la ville allemande de Bottrop, ont déclaré mardi la police et le parquet d'Essen. Il a blessé au moins quatre personnes, dont des Syriens et des Afghans.

Le conducteur, un habitant d'Essen âgé de 50 ans, a pris à la fuite à bord d'une Mercedes, mais a fini par être rattrapé par la police et arrêté. Au moment de son interpellation, il a tenu des propos racistes devant les policiers.

Several injured after man drives car into crowd in #Bottrop in Germany: 'It was a targeted attack' https://t.co/fuSqWMBh5x pic.twitter.com/M9oBvFgoRk

«Pour les enquêteurs, il s'agit a priori d'une attaque délibérée qui serait liée aux opinions xénophobes du conducteur», ont déclaré les forces de l'ordre, qui parlent en outre d'un individu déséquilibré.

Avant de s'en prendre à ce groupe à Bottrop, l'automobiliste avait déjà tenté de renverser un piéton, mais l'avait manqué. Après avoir commis son attaque à Bottrop et pris la fuite, il a aussi pris pour cible des personnes qui attendaient à un arrêt d'autobus.

Pictures beginning to emerge from #Bottrop in #Germany after a car rammed into a crowd. Four people have been seriously injured https://t.co/fuSqWMBh5x pic.twitter.com/5KxZwcjquh