Une avalanche s'abat sur les secouristes: 21 morts

Au moins 21 personnes ont été tuées mercredi lorsqu'une avalanche s'est abattue sur plusieurs dizaines de secouristes qui avaient été déployés après une première avalanche au même endroit dans l'est de la Turquie, ont indiqué les autorités locales.

