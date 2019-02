Une candidate démocrate de plus pour 2020

Nouvelle journée, nouvelle annonce: après Elizabeth Warren la veille, une autre sénatrice américaine, Amy Klobuchar, a rejoint dimanche la cohorte de candidats démocrates qui se presse déjà sur la ligne de départ pour tenter de battre Donald Trump en novembre 2020.

A 58 ans, la sénatrice du Minnesota, grand Etat rural et minier du Nord américain, a annoncé sa candidature officielle en début de soirée dans la ville cosmopolite de Minneapolis, sous la neige et où les températures dépassaient à peine les -10°C.

Largement réélue pour un troisième mandat en novembre 2018 dans son Etat, la quinquagénaire y reste très populaire, y compris dans les bastions miniers qui ont basculé en faveur de Donald Trump en 2016. Un atout de poids pour elle face à ses concurrents démocrates.

Si elle apparaît plus centriste que les autres candidats déjà en lice, aimant à travailler au-delà des lignes partisanes, Amy Klobuchar n'en défend pas moins farouchement des principes très polarisants aux Etats-Unis, comme le droit à l'avortement. Et n'hésite pas à critiquer vigoureusement Donald Trump, notamment sur les défaillances du système de santé américain.

Un terrain qui penche à gauche

Ancienne procureure, petite-fille d'un mineur, elle fut la première femme élue au Sénat américain par les électeurs du Minnesota. Cordiale mais ferme, sans effets de manche, elle s'était faite remarquer lors de l'audition sénatoriale de juge conservateur controversé Brett Kavanaugh en septembre.

A un an des premières primaires pour la présidentielle, Amy Klobuchar devrait rejoindre un terrain déjà occupé par une dizaine de candidats. Ils affichent une diversité inédite, avec notamment un nombre record de femmes - trois sénatrices et une élue de la Chambre des représentants -, deux candidats noirs, un Hispanique et un jeune maire vivant ouvertement son homosexualité avec son époux.

Dans l'ensemble, ils font pencher jusqu'ici l'aiguille du parti démocrate plus à gauche que par le passé, avec des proposition progressistes comme l'introduction d'un système de santé universel. De grands noms démocrates pressentis font eux encore durer le suspense, comme l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, ou l'ex-maire de New York et milliardaire Michael Bloomberg.

Samedi, c'est la sénatrice Elizabeth Warren, 69 ans, qui a officialisé sa candidature. Elle a dénoncé les inégalités qui plombent les travailleurs et la classe moyenne américaine face aux errements de Wall Street, et une présidence Trump qui bénéficie selon elle aux grandes fortunes. (ats/nxp)