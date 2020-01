Une centaine de détenus s'évadent par un tunnel

Une centaine de prisonniers, pour la plupart membres de la plus importante bande de trafiquants d'armes et de drogue du Brésil, se sont évadés dimanche d'une prison au Paraguay par un tunnel, ont annoncé les autorités. Ils ont apparemment pu le creuser avec la complicité des gardiens.

L'évasion de la prison de Pedro Juan Caballero, située à la frontière avec le Brésil, «a eu lieu dimanche matin par un tunnel» creusé par les détenus, a annoncé la commissaire Elena Andrada, porte-parole de la police. Il s'agit d'une centaine de prisonniers paraguayens et brésiliens, en majorité membres de l'organisation Primer Comando Criminal.

Selon la commissaire Andrada, l'évasion est digne d'un film d'action à suspense. «Ils ont aménagé un tunnel comme on peut en voir dans les films, avec un éclairage intérieur, à partir de sanitaires de la prison», a-t-elle expliqué.

«Le personnel savait»

«Il n'y a que 25 mètres entre le tunnel et la guérite (du gardien) la plus proche», a-t-elle ajouté. «C'est un travail de plusieurs semaines. Il est évident que le personnel savait et n'a rien fait», a estimé la ministre de la Justice Cecilia Perez, dans des déclarations à la presse à propos du tunnel.

Les autorités ont annoncé la destitution du directeur de l'établissement pénitentiaire ainsi que l'arrestation de dizaines de gardiens. «Il y a une forte suspicion que les fonctionnaires (travaillant à la prison) ont été impliqués dans un système de corruption», a ajouté la ministre, précisant que les fugitifs, dont 92 ont été comptabilisés jusqu'à présent, sont «extrêmement dangereux».

Se sont évadés des hommes qui avaient participé à un massacre entre bandes rivales à la prison de San Pedro le 16 juin 2019, au cours duquel dix prisonniers furent décapités, a précisé la porte-parole.

Cinq camionnettes à bord desquelles ont fui une partie des évadés ont été retrouvées incendiées à Ponta Pora, du côté brésilien de la zone frontalière, a ajouté la porte-parole. La ville paraguayenne de Pedro Juan Caballero est séparée de Ponta Pora par une avenue limitrophe. (ats/nxp)