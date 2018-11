Une collision entre deux navires fait sept blessés

La frégate KNM Helge Ingstad, qui revenait de l'exercice de l'Otan Trident Juncture 18, a subi une voie d'eau et a été évacuée après sa collision avec le tanker Sola TS, a indiqué l'armée norvégienne.

«Elle a pris beaucoup d'eau et il y a un réel danger qu'elle coule là où elle se trouve», a déclaré à l'AFP un responsable du Centre de secours de Sola, en charge des opérations.

Le bâtiment prenait beaucoup de gîte par l'arrière, l'eau arrivant quasiment au niveau de sa plateforme hélicoptère, montre une photo diffusée par la radiotélévision publique NRK. Au total, 137 marins se trouvaient à bord du navire militaire et 23 à bord du pétrolier battant pavillon maltais, a-t-il précisé.

«L'armée passe maintenant en vue tous les moyens disponibles dans la région pour porter assistance au KNM Helge Ingstad», a déclaré à l'AFP un de ses porte-parole, le lieutenant-colonel Ivar Moen.

C'est cette même frégate, construite en 2009, qui avait participé aux opérations de désarmement chimique de la Syrie entre décembre 2013 et mai 2014. Le pétrolier de plus de 62'000 tonnes n'a quant à lui que des dégâts légers et attend d'être remorqué vers un terminal pétrolier proche, selon le Centre de secours.

«Une petite nappe de mazout venant de la frégate a été détectée mais rien d'ampleur», a précisé le porte-parole du Centre de secours. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore claires. La collision s'est produite peu après 4h (3h GMT) dans le fjord Hjeltefjord, tout près de Bergen, selon l'armée. (afp/nxp)