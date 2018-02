Une déclaration de Zuma attendue dans la journée

Afrique du Sud Le parti au pouvoir a décidé mardi de «rappeler» le président sud-africain de son mandat, alors qu'il refuse de démissionner. Plus...

Afrique du Sud Alors que les appels au départ du président sud-africain se multiplient, son parti se réunit d'urgence ce lundi pour évoquer la question. Plus...

Afrique du Sud Embarrassé par les multiples déboires judiciaires du président sud-africain, son parti entend bien le pousser vers la sortie avant les élections. Plus...

Afrique du Sud Jacob Zuma, dont le second mandat expire en 2019, a multiplié ces derniers temps les déconvenues politiques et judiciaires. Plus...