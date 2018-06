Une école évacuée à Berlin, les enfants en sécurité

La police allemande a scellé mardi une école primaire dans le quartier berlinois de Gesundbrunnen et fermée la «Prinzenallee» à cause d'une situation potentiellement «dangereuse». Près de 100 agents des forces de l'ordre ont été déployés mais aucun individu armé ou d’objets dangereux n'ont été trouvés.

Police spokesman just confirmed that no armed people or dangerous objects were found in the #Gesundbrunnen #school. Police operation is over #Berlin @euronews — Jessica Saltz (@JessicaSaltz1) 5 juin 2018

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in #Gesundbrunnen werden aus dem Gebäude geführt.

??Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. pic.twitter.com/LQQjSPAJgf — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5 juin 2018

Les professeurs et les élèves étaient évacués des locaux peu après 11 heures, selon le compte twitter de la police berlinoise, qui recommandait d'éviter la zone. D'après une journaliste présente sur place, des parents ont été autorisés assez tôt à voir leurs enfants tandis que d'autres étaient toujours sans nouvelles. Et les nerfs étaient à vif.

#Gesundbrunnen: Die Nerven liegen blank. Eine Mutter rennt durch die Absperrung, wird zurückgehalten. pic.twitter.com/pWlBIw01by — Richard A. Fuchs (@MediaFoxGermany) 5 juin 2018

Students and teachers are being evacuated from a school in Berlin #Gesundbrunnen - We still don‘t know what exactly happened. Family members around us ask the police to let them through. According to @polizeiberlin some parents are already allowed to see their children. pic.twitter.com/yvdXpmVnUB — Marina Strauss (@MarinaStrau) 5 juin 2018

Lots of worried parents outside a Berlin school where the police has declared a “dangerous situation”. Children are still being evacuated. pic.twitter.com/NUuyVwCdPu — Aya Ibrahim (@ayakibrahim) 5 juin 2018

Selon le porte-parole de la police Thomas Neuendorf, qui s'est exprimé vers midi devant les journalistes dans la rue, une personne a contacté les forces de l'ordre pour signaler que deux personnes suspectes étaient entrées dans l'école. Une coup de téléphone qui a engendré l'important déploiement de policiers.

According to police speaker: At 10 in the morning they got a phone call saying that two “suspicious” looking people were going into this Berlin school. 100 police officers have been deployed, evacuation still under way, but it does not look like a “dangerous situation.” pic.twitter.com/aakASYNpQn — Aya Ibrahim (@ayakibrahim) 5 juin 2018

