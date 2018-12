Une explosion détruit des étages d'un immeuble

Une explosion de gaz s'est produite vendredi dans un immeuble d'habitation en Ukraine. Il y aurait au moins un blessé et plusieurs étages détruits, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

L'explosion est intervenue à 9h20 heures locales (8h20) dans un immeuble à quatre étages dans la ville de Fastiv, située à environ 70 km à l'ouest de Kiev, la capitale, a déclaré le service ukrainien des Situations d'urgence dans un communiqué.

A la suite de l'explosion, le deuxième, le troisième et le quatrième étage ont été détruits, selon la même source.

Natural gas explosion in Fastiv. At least 1 injured, search and rescue operation ongoing for those who could be still under rubble https://t.co/N0OyB19bCM pic.twitter.com/DNmLHp6h0m via @ukrpravda_news #Ukraine