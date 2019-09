Une explosion visant une échoppe fait un blessé grave

Argovie Une explosion est survenue dans le débarras du garage d'un immeuble. Elle a grièvement brûlé un homme de 68 ans qui a été héliporté à l'hôpital. Plus...

Afghanistan Un tracteur chargé d'explosifs a causé la mort de 16 civils et en a blessé plus d'une centaine lundi soir à Kaboul. Plus...