Une falaise s'effondre sur une plage: 3 morts

Trois personnes au moins ont été tuées par un éboulement provenant d'une falaise calcaire. Des rochers se sont abattus vendredi sur des baigneurs à proximité d'un escalier menant à la plage de Grandview Surf Beach, au nord de San Diego en Californie.

Les services du sheriff du comté de San Diego ont annoncé qu'une personne avait été tuée et la municipalité d'Encinitas a indiqué ensuite sur twitter que deux des trois blessés étaient décédés à l'hôpital. La municipalité a invité les plaisanciers «à continuer de faire preuve de prudence quand ils fréquentent les plages».

The City has confirmed that two of the three victims that were transported to local area hospitals earlier today have succumbed to their injuries. This brings the total fatalities from this incident to three. Beachgoers should continue to use caution when visiting beach areas. pic.twitter.com/sTQdhQZIKh