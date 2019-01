Une femme et un enfant blessés par un requin

Une femme et un enfant ont été blessés jeudi par un requin sur une île très touristique de l'archipel australien des Whitsundays, proche de la Grande Barrière de corail, ont annoncé les autorités australiennes.

Les services ambulanciers de l'Etat du Queensland, dans l'est de l'Australie, ont indiqué que la femme et l'enfant avaient été hospitalisés pour des blessures à la jambe et au pied mais que leur vie n'était pas en danger. L'attaque a eu lieu sur une plage de l'île de Hamilton, selon la même source.

