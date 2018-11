Une femme se fait exploser à un check-point

Une femme s'est fait exploser samedi près d'un poste de police dans la capitale de la Tchétchénie sans faire de victimes, ont affirmé les autorités locales citées par les agences russes.

«Une jeune femme inconnue s'est fait exploser en périphérie de Grozny», a indiqué Apti Alaoudinov, ministre de l'Intérieur par intérim de la République russe de Tchétchénie. Selon cette source, l'explosion, qui n'a pas fait de victimes, a eu lieu près d'un poste de la police tchétchène dans la partie nord-ouest de Grozny.

Série d'attaques

Les affrontements armés et les attaques visant les autorités et les forces de l'ordre sont devenues de plus en plus rares en Tchétchénie, mais restent assez fréquents au Daguestan, une petite république du Caucase russe voisine.

En septembre cependant, une série d'attaques revendiquées par le groupe djihadiste, Etat islamique a fait plusieurs blessés dans les rangs de la police tchétchène.

En mai, quatre assaillants, deux policiers et un civil avaient été tués dans une attaque contre une église orthodoxe en plein centre de Grozny. rco/gmo/cls (afp/nxp)